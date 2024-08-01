【時報-台北電】外匯評論：
1.USD/JPY
週三日本政府公布6月經季節調整工業生產初值較前月跌3.6%及零售銷售較上年同期升3.7%均優於預期，並據消息人士透露，日本央行(BOJ)結束為兩天的會議將考慮升息及提出量化緊縮計畫，提供日圓支撐，結果BOJ決議將隔夜拆款利率目標從0-0.1%上調至0.25%，並到2026年第一季把每個月購買公債規模降至3兆日圓，而且BOJ季度報告維持2025、2026年實質國內生產總值(GDP)預測中值為1.0%，但下調今年增長預期至0.6%，更展望2024/25財政年通貨膨脹前景及2025財政年經濟前景面臨風險均偏向上行，BOJ決策在某程度上符合市場預期，引發日圓大幅震盪，美元兌日圓一度觸及153.74高點。
隨著BOJ總裁植田和男表示，日本經濟溫和復甦，若實現當前經濟和物價預期將繼續加息，並稱央行升息時未將0.5%視為任何關鍵障礙，激發日圓急漲；此外，美國7月芝加哥採購經理人指數(PMI)為45.3及6月成屋待完成銷售指數較前月升4.8%至74.3高於預期，但7月ADP報告顯示美國民間就業增加12.2萬個較低，並據美國勞工部公布第二季工資增長0.9%創三年半來最慢，而且美國聯邦準備理事會(FED)決議維持指標利率目標區間5.25%-5.50%不變，主席鮑爾則稱尚未就未來會議做出決定，但若通貨膨脹下行符合預期、經濟增長保持強勁和勞動力市場維持現況，9月可能降息，促使利率期貨市場押注FED在9月首次降息25個基點，隨後11月和12月的會議上再以同樣的幅度降息，重創美元兌日圓至149.60低點。預估今日美元兌日圓阻力於149.80-150.00，支撐於147.80-148.00。
2.EUR/US
昨日澳盛銀行(ANZ)調查澳洲7月企業展望與活動指數分別升至27.1及16.3，而且澳洲第二季消費者物價指數(CPI)如預期分別較前季與上年同期升1.0%及3.8%，但核心CPI截尾均值較前季漲0.8%低於預估值及較去年同期放緩至2022年初以來最低3.9%，排除澳洲央行(RBA)加息，打擊澳幣至三個月低點，拖累歐元兌美元受限於1.0849高點。
據歐盟統計局公布歐元區7月消費者物價調和指數(HICP)與扣除食品和能源的HICP初值分別較上年同期升2.6%及2.8%高於預期，而且德國6月進口物價較前月與去年同期增0.4%及0.7%高於預測值，但德國7 月失業人數經季節調整後增加1.8萬人超過預期，顯示經濟面臨困境，而且法國7月通貨膨脹率加速至2.6%，但低於預期，打壓歐元兌美元至1.0801低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0830-50，支撐於1.0750-70。
3.GBP/US
英國央行(BOE)週四貨幣政策會議決議，導致英鎊期權波動率飆升至近一年最高，反映市場對利率決議的緊張程度，降息的風險週三令英鎊承壓，兌美元下探1.2818低點。隨後FED決議維持利率不變，但暗示最早在9月降息打壓美元，扶助英鎊兌美元反彈至1.2864高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2860-80，支撐於1.2770-90。(遠東商銀外匯保證金交易提供)
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