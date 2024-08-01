《經濟》標普：7月台灣製造業景氣穩定 連4月擴張

【時報-台北電】標普全球7月臺灣製造業採購經理人指數(PMI)為52.9，目前已連續4個月擴張，且與6月的近期高點53.2相近。

標普全球市場財智經濟研究部總監Paul Smith表示，隨著生產與新訂單持續擴張，臺灣製造業於7月再度顯著成長。由於企業繼續專注提升生產率，因此就業人力雖有增加，但非常有限。廠商仍積極採購，但因供應商交期延宕，所以採購庫存下降。此外，成本通膨攀至逾兩年新高，導致業者進一步調漲出廠價格。

產量與新訂單齊升，兩者支撐7月PMI指數顯著揚升，惟擴張速度較上月略緩。綜合公司匯報，不管本土與出口巿場，客戶需求皆有好轉；亞洲、歐洲與北美被視為出口成長的來源，全都在7月維持穩健成長，突顯了總體銷售額上漲。

製造商表示，廠內生產率提高是產量增加的部分原因，而從7月就業數據幾乎再度持平來看，進一步反映企業繼續沿用有關做法。業者指出，增聘員工與提高產能限制相關；事實上，積壓工作量的增幅已攀升至2022年4月以來最嚴重，並已連續3個月遞增。

對於未來，企業期望訂單量將於來年繼續增加，因此對業務前景維持樂觀。個別廠商因在科研投資取得進展，於是計劃推出嶄新產品，也有業者預計生產效率獲得提高；不過，業者的總體信心度滑落至今年以來最低。（編輯：沈培華）