《期貨》台指期夜盤暴衝400點 開盤大漲437點攻22700

【時報記者郭鴻慧台北報導】美國聯準會(Fed)主席鮑爾釋出9月可能降息消息，美股四大指數昨夜聞訊齊揚，費半指數暴衝7.01%，輝達狂飆12.81%，台股ADR亦全面彈升，台積電(2330)衝漲7.29%、聯電勁揚12.72%、日月光(3711)上漲3.51%。台指期夜盤狂漲403點、飆上22687點。8月台指期今日開盤狂飆437點，為22721點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨指出，台股週三下跌24.22點，收22199.35點，成交值3790.52億元。台指期上漲32點至22284點，正價差為84.65點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1269口至-16879口，其中外資淨空單減少1904口至-37129口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3225口至-19555口。

永豐期貨表示，台股過去兩日在22300整數關卡為密集成交區，指數遇壓回測。目前指數量縮震盪，呈現大幅刷洗格局，建議減少加碼短單操作，多空皆有獲利空間。後續留意指數補量後的攻擊方向，再進行順勢操作即可。