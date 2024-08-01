針對高鐵南延屏東路線，交通部正評估進入高雄市區方案，若選擇進入高雄市區，高雄就會有2個高鐵站，1個是左營站，1個是高雄站。交通部長李孟諺7月31日表示，盼年底選出最佳方案。對此，立委柯志恩質疑，她參選高雄市長時曾提過高雄方案，卻遭綠營批恐造成10年交通黑暗期，如今卻被交通部列為評估方案，顯見綠營是為了批評而批評。
李孟諺昨指出，高鐵延伸屏東原方案「左營案」自左營直接到屏東，不經高雄市區，目前原方案跟高雄案都在一併評估，也與地方溝通，盼年底選出最佳方案。
李孟諺也提到，延伸台東路線尚未啟動相關可行性評估及路線選擇，故工法還要再進一步評估才能確定。若延伸到屏東經高雄市區，因還是會走鐵路的路線，目前構想是以潛盾方式，對高雄影響最小。
對於交通部「政策轉彎」，柯志恩直說，當時地方提出左營方案的工安疑慮，蔡政府堅持走左營方案，前行政院長蘇貞昌還宣稱「高雄方案在國民黨政黨輪替時已經否決掉」，如今賴政府可能翻案改採高雄案，交通部和高市府是否應先對蔡政府否決的原因提出說明呢？
柯志恩指出，高鐵南延之所以否決高雄方案，即因「財政不足」及「拆遷房屋」2大問題，但過去南高雄人口約減少8萬多人，沒落情況比外界想像還要嚴重，為提升南高雄發展、振興南高雄經濟，不少地方人士建議應該走高雄方案。
柯志恩直言，賴政府願意傾聽在地聲音，當然樂觀其成。然而，重大建設所衍生的交通黑暗期及對附近店家住戶的不便，希望相關單位也應一併納入考量、解決。
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