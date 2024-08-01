凱米颱風造成全台多處大淹水，許多住家都遭殃，為減少民眾損失，縣市政府紛紛加碼補助，嘉義縣市政府7月31日也都宣布補助加碼5000元至3萬元不等。另外，嘉縣府為盡速協助各鄉鎮、村落重建家園，還向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署申請臨時工作人力，釋出587個工作機會，工作期間原則為1個月，每人最高可領2萬7470元。

風災過後，民眾忙於清理家園之際，對淹水深度50公分的補助認定標準也怨聲載道，除質疑標準太嚴苛，更認為中央只補助2萬元實在太少，根本杯水車薪。嘉義縣政府檢視財政狀況後，決定加碼發放慰問金，縣長翁章梁也請各鄉鎮市公所「從速、從簡、從寬」盡速處理，全力協助災民恢復生活正常、重拾正常生活。

縣府表示，淹水50公分以上住戶，縣府補助加碼至1萬元，加上中央每戶2萬元，每戶可獲3萬元補助；淹水50公分以上且具低收或中低收入戶身分者，另有賑災基金會加碼補助1萬元，最多可領到4萬元補助。至於淹水未達50公分的住戶，縣府加碼發放每戶5000元慰助金，但未達50公分卻具有低收或中低收入戶身分者，賑災基金會還加碼1萬元，每戶可領到1.5萬元。

嘉市府也說，全市初估有56戶淹水50公分以上，市府將加碼補助2萬元，加上中央每戶補助2萬元，每戶共補助4萬元；低收或中低收戶淹水50公分以上加碼補助3萬元，加上中央補助2萬元及賑災基金會1萬元，每戶共補助6萬元。淹水未達50公分的低收或中低收入戶，市府加碼每戶1萬元慰助金，加上賑災基金會1萬元，每戶共補助2萬元。

另外，鑑於各鄉鎮市公所人力不足，積淹水過後區域泥濘堆積，環境待清理，嘉縣府調查各公所的需求後，已向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署申請臨時工作人力，將釋出587個工作機會，全面投入災後復原，工作期間原則為1個月，每人最高可領2萬7470元。

縣府勞工暨青年發展處長陳奕翰表示，設籍、居住或受雇於災區的失業民眾，均可申請此次臨時工作，工作內容為協助災後重建、環境清潔，工作期間原則為1個月，期望藉此改善公所人力不足狀況，也幫助失業者度過經濟困境。