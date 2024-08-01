《美股掃瞄》晶片領軍 費半暴漲7% 那指、標普同嗨

【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】美股3大指數全部收紅，大漲2.6%的那斯達克以及標普500，雙雙創下2月22日以來單日最大漲幅。月線方面，標普500在7月共漲1.1%，道瓊上漲4.4%，那斯達克則下跌0.8%。

晶片類股齊揚，費城半導體指數暴漲7%，其中，飆漲近13%的NVIDIA盤後續漲3.8%，大漲4.3%的AMD盤後漲0.72%，狂漲7.1%的美光盤後續漲1.55%，飆升7.3%的台積電ADR盤後也續漲2.2%。

最新財報方面，包括Arm、臉書母公司Meta以及高通等都有好消息傳出。下個財報重頭戲，是美股1日的蘋果跟亞馬遜。聯準會表示，本次例會決定維持美國利率不變，但若通膨降溫的話，可望在9月進入降息周期。

美股最新收盤價，道瓊漲99.46點或0.24%，收40,842.79點。S&P500漲85.86點或1.58%，收5,522.3點。NASDAQ大漲451.98點或2.64%，收17,599.4點。費城半導體指數更是猛漲343.03點或7.01%，收5,233.18點。

標普500指數中的11大類股多數走高，包括科技大漲3.95%，通訊服務漲1.29%，公用事業漲1.25%，原物料漲1.05%以及能源也漲0.42%。不過，金融)跌0.19%，房地產跌0.29%，醫療也跌0.39%。

聯準會在美國時間7月31日結束為期兩天的利率政策會議時，將基準利率維持在5.25%至5.5%之間，但卻為9月可能實施的貨幣寬鬆政策提前鋪路。目前，距離11月美國大選只剩7周。至於有指標性的美國10年期公債殖利率，下跌9.8個基本點至4.043%。

奧克拉荷馬的資產管理公司Longbow認為，聯準會不會在7月降息，這已經是地球上最不是祕密的一件事。不過，聯準會可望在9月降息25或50個基本點，但這個消息如果已反應在美股中，也不會讓人覺得很訝異。

聯準會主席鮑爾向記者表示，與會人士有討論過是否要降息，但絕大多數都同意現在不是一個好的時機。紐約券商Siebert Next指出，其實鮑爾的談話對美股沒有起很大作用，因為聯準會已經準備要在9月開始降息。不過，選擇權還是在聯準會的利率決策小組上。

路透社接獲爆料，拜登政府計劃在下個月可望宣布一項新規定，那就是擴大美國可阻止部分國家，出口半導體製造設備給中國大陸晶片製造商的權力。不過，有些國家應可被排除在外不受影響。