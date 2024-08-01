賴清德政府上任之後，未弭平朝野紛爭就罷了，還讓行政權、立法權陷入無間斷的鬥法，立法院三讀通過的「國會改革法案」被提覆議、釋憲，如今《NCC組織法》新制即將上路之際，行政院竟知法玩法搞小動作，搶在新法公布施行的空窗期派任代理主委，到底是想抓緊時間偷偷做什麼？外界不得而知，但行政院多次挑釁立法權，選擇和國會對撞，才是毀憲亂政元凶。
民主國家一旦形成朝小野大局面，應該是行政權尊重立法權，立法權也與行政權尋求共識，努力合作推進國政；但賴總統上任後，幾乎是向國會多數的在野黨宣戰，毫不退讓，對付國會改革用覆議、釋憲、號召群眾來對付，NCC組織法修正則是偷雞摸狗搞小動作。
國會改革法案眾多，立法院整理確實拖了一些時間，7月29日才發文，總統依照規定10日內要公告，公告後3日實施，也就是翁柏宗最多就只能延任當10幾天的代理主委，行政院有必要急成這樣嗎？
何況，翁柏宗只是代理，屬於過渡階段，無法進行任何重大決策與人事改組，等到新法一上路就要卸任，但有什麼事情讓執政黨急到一定要派翁主持，而政院在做此決定前，也勢必想到引發的爭議及後果，卻擺明硬幹，不僅有「貓膩」，政治反制意味更濃。
行政院若是對修法內容不服，大可比照國會改革法案，走完整個法律公布程序，畢竟惡法亦法，再來走其他行政救濟之途，但現在卻寧走小路，難道想藉機改內規，讓NCC即便從缺多數委員也能運作？在野黨立委應該向NCC要求完整記錄翁代理期間所有的內部會議與決策資料，以利之後監督。
行政立法兩權對立至今，已經失去互信，對國政推動絕對不是好事，行政院長卓榮泰應該為此事向國會致歉。
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