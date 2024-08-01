立法院7月16日三讀通過《國家通訊傳播委員會組織法》部分條文修正案，刪除延任條款，行政院卻趕在新法生效前，宣布由NCC副主委翁柏宗延任並代理主委，引發爭議。行政院昨強調，在新法公布前，依相關法令辦理；NCC主祕黃文哲表示，在新委員產生前，委員會將會「謹慎處理」廣電產業重大裁處案。
不過，外界預期新法最遲在8月10日公布施行，翁柏宗屆時將卸任，但依該組織法第16條明載「本法施行日期，由行政院以命令定之」，這次立院未修改此一條文，所以施行日不一定侷限在第3日，翁的卸任時間恐有變數。
NCC新任委員審查在立法院卡關，昨有4名委員任期屆滿，由於NCC委員人數將低於合議制機關最低4人的開會門檻，陷入空轉危機，政院前天遂以新法尚未公告施行為由，指派翁柏宗擔任代理主委，今起生效。
行政院發言人陳世凱昨表示，主委陳耀祥因學校借調期滿須歸建，所以依現行NCC組織法規定，於新法公布施行前，暫由延任的翁柏宗代理主委。而依規定，總統應於收到法案後10日內公布，且《中央法規標準法》第13條規定，法規自公布或發布日起算第3日才有效力。
對此，民進黨團副幹事長洪申翰表示，立法院相關咨文直到7月29日傍晚才送到行政院，不知為何嚴重延遲，導致行政作業流程受到影響，政院是依法行政，更沒有不尊重立法院，因為政院是依據當下的法規進行。
國民黨立委謝龍介諷刺，這跟小老鼠上燈台偷油吃一樣，法律通過到頒布有時間差，立法院修正的法律雖還未生效，但任期到最後一天，用如此類似榮譽式的犒賞，讓翁柏宗在歷史上留下曾擔任過NCC主委，是對「打手」的犒賞。
國民黨主席朱立倫則表示，若各機關都照樣視法律如無物，將來如何成為一個依法行政、遵循法律的國家？他痛批行政院帶頭違法，製造國會與行政部門的對立，並提醒賴清德總統，若因此造成朝野更大衝突，絕對是得不償失。
對於翁柏宗暫代主委適法性，NCC主祕黃文哲表示，法律問題要請教行政院。至於委員會欠缺傳播專業委員，恐影響處理三立違規入股中嘉案等，他說，這類傳播案件的後續處理進度，有待翁柏宗以代理主委身分上任後，與現有3名委員討論後，有了確切方向，會再對外報告。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：