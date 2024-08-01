立法院7月16日三讀通過《國家通訊傳播委員會組織法》部分條文修正案，刪除延任條款，行政院卻趕在新法生效前，宣布由NCC副主委翁柏宗延任並代理主委，引發爭議。行政院昨強調，在新法公布前，依相關法令辦理；NCC主祕黃文哲表示，在新委員產生前，委員會將會「謹慎處理」廣電產業重大裁處案。

不過，外界預期新法最遲在8月10日公布施行，翁柏宗屆時將卸任，但依該組織法第16條明載「本法施行日期，由行政院以命令定之」，這次立院未修改此一條文，所以施行日不一定侷限在第3日，翁的卸任時間恐有變數。

NCC新任委員審查在立法院卡關，昨有4名委員任期屆滿，由於NCC委員人數將低於合議制機關最低4人的開會門檻，陷入空轉危機，政院前天遂以新法尚未公告施行為由，指派翁柏宗擔任代理主委，今起生效。

行政院發言人陳世凱昨表示，主委陳耀祥因學校借調期滿須歸建，所以依現行NCC組織法規定，於新法公布施行前，暫由延任的翁柏宗代理主委。而依規定，總統應於收到法案後10日內公布，且《中央法規標準法》第13條規定，法規自公布或發布日起算第3日才有效力。

對此，民進黨團副幹事長洪申翰表示，立法院相關咨文直到7月29日傍晚才送到行政院，不知為何嚴重延遲，導致行政作業流程受到影響，政院是依法行政，更沒有不尊重立法院，因為政院是依據當下的法規進行。

國民黨立委謝龍介諷刺，這跟小老鼠上燈台偷油吃一樣，法律通過到頒布有時間差，立法院修正的法律雖還未生效，但任期到最後一天，用如此類似榮譽式的犒賞，讓翁柏宗在歷史上留下曾擔任過NCC主委，是對「打手」的犒賞。

國民黨主席朱立倫則表示，若各機關都照樣視法律如無物，將來如何成為一個依法行政、遵循法律的國家？他痛批行政院帶頭違法，製造國會與行政部門的對立，並提醒賴清德總統，若因此造成朝野更大衝突，絕對是得不償失。

對於翁柏宗暫代主委適法性，NCC主祕黃文哲表示，法律問題要請教行政院。至於委員會欠缺傳播專業委員，恐影響處理三立違規入股中嘉案等，他說，這類傳播案件的後續處理進度，有待翁柏宗以代理主委身分上任後，與現有3名委員討論後，有了確切方向，會再對外報告。