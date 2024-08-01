行政院長卓榮泰接受日媒專訪表示，台灣雖計畫於2025年實現非核家園目標，但未來仍然可將核電「列入討論」。隨著人工智慧（AI）和半導體產業的電力需求日益增加，卓榮泰透露，台灣可能在2030年代後重新考慮使用核電。

缺電危機 氣候變遷委員會8日開會

賴清德總統在總統府下設立國家氣候變遷委員會，親任召集人，並邀請和碩董事長童子賢擔任副召集人、前中研院長李遠哲擔任顧問。童子賢與李遠哲均認為應使用核電，據了解，第一場會議將在8月8日舉行。卓榮泰在日媒的專訪中拋出「2030年代後重新考慮使用核電」，是否為民進黨的核能政策轉彎，鋪陳氣氛，引發關注。

《日本經濟新聞》26日刊出卓榮泰的訪問內容，這是卓揆首度接受日媒專訪。卓榮泰直言，「核電無法解決當前的電力問題，但將來可重新討論利用核電」。

靠火力綠能發電 補足920萬千瓦

2018年以後，台灣的6座核能機組，有5座陸續除役，核三廠2號機將於2025年停機。據經濟部統計，核電占台灣發電量比重已從2016年的12％，降至2023年的6.3％。蔡政府承諾於2025年達成非核家園，賴政府雖延續此政策，但在工商業界呼籲政府正視缺電危機下，行政官員對核能的態度並非鐵板一塊。

日經報導指出，隨著全球積極研發新一代核能技術，顧及往後可能的缺電風險，卓榮泰說，若社會能夠就安全性和其他問題達成共識，各界應公開商議重啟核電與否。

卓榮泰解釋，現行法律限制下，核電廠無法延役；若要重啟核電廠，必須先經過修法、安檢和設備汰換等繁複過程，整體作業將耗時3年半至5年之久。

卓榮泰強調，台灣在全球供應鏈中扮演關鍵角色，必須格外重視電力的穩定供給。他向日經記者說明，台灣需要在2030年前，將發電量提高700萬千瓦，相當於7座核電機組的總量。儘管一時之間難以重啟核電，但透過增設火力和綠能發電設施，可以確保至少920萬千瓦的發電量。

立委痛批有權力不做 畫餅到6年後

但為何是2030年後再考慮重啟核電？卓榮泰並未對日經說明。或許是考量核電延役的修法與安檢、汰換時間，而2030年恰在賴清德的第二任總統任期。

國民黨立委王鴻薇痛批，賴清德都沒法保證可以連任做到2030，卓榮泰怎麼敢如此說？不在當下有權力就做，卻畫餅畫到2030，實在不負責任。

她懷疑，多家國際媒體都報導台灣缺電，嚴重影響外資來台長期投資，卓榮泰此時向外媒鬆口核電可能性，恐怕是為了要安外資的心。

民眾黨立委張啓楷則肯定卓榮泰終於鬆口討論核電，但為什麼要拖到2030年後才討論？難道台灣現在不缺電、不跳電？

對於在野立委的質疑，政院知情人士「跳針」地表示，政府會以「展綠、增氣、減煤」為前提，提供穩定供電，這是政府對人民、產業的責任。

相較於民進黨政府陷於反核與減碳的矛盾困境，國際間掀起一股核能復興浪潮。美國國務卿布林肯訪問新加坡期間，昨與新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）簽署民用核能合作協定。該協定有助推動核能相關研究與技術交流，目前有24個合作對象簽署，包括台灣、大陸、日本、國際原子能機構和歐洲原子能共同體。