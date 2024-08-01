《商情》中國數據疲軟 7/31大連鐵礦石連3跌

【時報-台北電】因數據顯示，全球最大鋼鐵消費國中國，7月製造業活動連續第三個月萎縮，而非製造業活動擴張放緩，顯示就業不穩定和內需放緩，並加劇了中國房地產行業長達數年的危機的嚴重程度，致大連鐵礦石期貨走勢連3日下跌。
分析師表示，根據中國官方媒體表示，執政的共產黨最高決策機構政治局強調，要著力促進消費擴大內需，實現今年經濟成長目標所需的刺激措施將針對消費者，這與他們向基礎設施項目注入資金的慣常做法不同，儘管如此，由於中國建築和房地產行業的結構性問題，投資者仍然高度懷疑這些刺激政策，可能對中國鋼鐵和鐵礦石消費的實質性改善產生任何長期貢獻，鋼鐵多頭持續渴望北京當局能採取更多更廣泛的刺激措施。
終場周三新加坡交易所58%鐵礦石近月跌1.05%，報每噸92.61美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌0.46%，報每噸765.5人民幣，連3交易日下跌。(編輯:呂方維)(商品行情網)
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