《晨間解盤》聯準會放鴿 台股挑戰10日線

【時報-台北電】聯準會鴿派言論，美四大指數齊漲，投顧預計資金有望重回科技股，挹注台股收復10日線。
聯準會釋出鴿派言論，9月降息機率大增，四大指數全數收漲，幅度介於+0.24%至+7.01%，台積電ADR上漲7.29%，台指期夜盤上漲1.81%，國票投顧預期今日指數有望站回10日線之上。
國票投顧表示，雖週三台股未成功收復季線，不過日K連2紅，意味當前位階多方積極防守，加上權值雙雄立於季線之上，有望提供指數支撐。操作建議：權值股台積電、鴻海宜偏多因應。另近期面板級扇出型封裝討論熱議，預期短多動能有望延續。傳產部分，自行車庫存去化已近尾聲，自行車雙雄第二季營運有望繳出亮眼成績，可偏多布局。（編輯：沈培華）
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