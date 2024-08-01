《商情》中國刺激政策希望 7/31銅價漲觸一周新高

【時報-台北電】因全球最大消費國中國，最高決策機構召開會議要求促進消費，對北京當局採取更多刺激政策措施的預期升溫，提振了需求前景情緒，加上，美元大幅走軟，使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，致倫敦(LME)銅價漲觸一周以來的新高。

分析師表示，由於最大金屬消費國中國，7月份的官方工廠數據下滑到了5個月以來的最低點，迫使北京政治局周二發出信號，表示急需重振這個總量17萬億美元的經濟體，要求採取提高工資和促進國內消費的政策預期升溫，另外，在最大經濟體美國，7月民間就業崗位增幅不如預期之後，影響美元指數大幅下跌，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，推動了銅價反彈，疊加，銅價從5月份的歷史高點下跌17%之後，本月銅價下跌了近4%，實物市場出現了逢低買盤，亦提振銅價走勢反彈，漲觸一周以來新高。

終場周三(7/31)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲1,277美元，報每公噸30,056美元；期鎳上漲533美元，報每公噸16,604美元；期鋅上漲46.5美元，報每公噸2,675.5美元；期鋁上漲66美元，報每公噸2,290.5美元；期銅上漲253美元，報每公噸9,225美元；期鉛上漲48.5美元，報每公噸2,083.5美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)