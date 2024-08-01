以色列7月31日宣布，策畫7月27日對戈蘭高地火箭襲擊的黎巴嫩真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr），已於7月30日被以色列戰機在黎巴嫩首都貝魯特殲滅；舒庫爾為真主黨創始成員之一，他曾在1983年謀畫對美軍爆炸案，造成241名美國軍事人員死亡，美國政府曾懸賞500萬美元捉拿他。

以軍發言人哈加里發表聲明指出，真主黨7月27日傍晚發射伊朗製火箭攻擊以色列北部一處足球場，造成12名兒童喪生，而舒庫爾正是負責這起屠殺事件的指揮官；真主黨正將黎巴嫩和整個中東拖入局勢升級，以色列不打算發動戰爭，但我們已做好充分準備。

路透報導，以色列國防部長葛朗特表示，已死亡的舒庫爾，手上沾滿了許多以色列人的鮮血。我們已經表明，以色列人民的鮮血是有代價的，且沒有什麼地方是以軍所無法觸及的。

黎巴嫩外交部長哈比卜表示，黎巴嫩政府譴責以色列的攻擊，並計畫向聯合國提出申訴。我們沒想到以色列會攻擊貝魯特，希望真主黨的任何反應都是符合比例的，不要超過限度，這樣這波殺戮、打擊和砲擊就能停止。

《以色列時報》報導，60多歲的舒庫爾是真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）得力助手和顧問，自以哈戰爭爆發以來，舒庫爾一直在管理、指揮真主黨對以色列的襲擊，且最先進武器都是由舒庫爾負責，包括精準導引飛彈、巡弋飛彈、反艦飛彈、長程火箭和無人機等。

舒庫爾也是1983年對位於貝魯特的美國陸戰隊軍營策畫炸彈攻擊的主謀核心人物，這起爆炸案導致241名美國軍事人員死亡，美國政府為此懸賞達500萬美元緝捕他。

據報導，以軍7月30日晚上7時40分出動戰機對貝魯特南部近郊發動空襲，殲滅舒庫爾，並在發動攻擊前向美國發出了警告；黎巴嫩衛生部表示，攻擊造成3人死亡，其中包括2名兒童，另有74人受傷。

在此次空襲發生幾小時前，美國國防部長奧斯汀才在菲律賓表示，中東戰爭並非不可避免，美國將盡一切所能，透過外交會議確保不會讓事情演變成整個地區更大規模的衝突。美國的首要任務是緩和緊張局勢，但如果以色列遭到襲擊，華盛頓將繼續幫助保衛以色列，4月時美國就這麼做了，也可以預期美國會再做一次。