早早就到球場準備，經過漫長等待，中華隊網球女雙組合謝淑薇／曹家宜等到對手退賽的消息，不戰直接晉級巴黎奧運網球女雙8強，謝淑薇也追平個人在2012倫敦與詹詠然、詹皓晴在2016里約創下的我國奧運網球最佳成績。
謝淑薇／曹家宜要和烏克蘭組合柯絲堤雅克／雅絲崔絲卡爭奪8強席位，預計巴黎30日傍晚之後開賽，兩人當天下午2點左右就到球場準備，大約晚上8點左右收到對手退賽通知。
因為柯絲堤雅克同日才經歷女單16強將近3個小時的激戰，以2比1盤數力克希臘莎卡芮，在身體恢復不及的情況下只能無奈放棄雙打，曹家宜表示：「我們很遺憾對手經過一場單打膠著的比賽後獲勝只能放棄雙打，希望她很快能恢復準備好之後的比賽。」
談到網球比賽有時就是只能等待的無奈，謝淑薇說明：「打第3輪、第4輪、第5輪都是會有可能很快或很慢，例如打其他WTA比賽，有可能晚上12點才能吃晚餐。網球比賽就是會因為賽程、氣候常有調整，有時會準備很快或很慢。」
巴黎奧運晉級女雙8強，謝淑薇追平我國奧運網球最佳成績，她說：「對於這個成績沒有特別想法，因為還是要準備下一場比賽，今天就算對手棄賽，看我們的裝扮就是準備好熱身、要來對抗今天對手，下一場就看對手是誰再做調整。」
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