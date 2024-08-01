初次踏上體育最高殿堂，中華隊吳少璿在巴黎奧運男子激流標竿K艇預賽以99.45秒排名第23無緣晉級。雖然無緣決賽，但他收穫滿滿，覺得能參加奧運是很開心的事，賽後也不少人找他合影，他打趣說：「我可能沒有成為亞洲最快，但我肯定是亞洲最帥。」
吳少璿在杭州亞運奪銅，亞錦賽暨巴黎奧運資格賽排名第4，因為中國大陸和日本選手已取得奧運資格得以遞補，成為中華輕艇激流隊首位登上奧運殿堂的選手，預賽第1趟他滑出101.22秒，第2趟修正缺失後以99.45秒完賽。
「很開心能參加奧運，很有趣、很刺激。」吳少璿對自己奧運初登場表現覺得還不錯，但還可以更好，第1趟結束後也與教練討論缺失進行修正，第2趟就有減少罰點。
結束男子激流標竿K艇賽程，吳少璿接下來還有男子激流極限要出賽，他也從中吸收到經驗，「本就知道歐洲選手很強，但第1趟滑完後看其他人影片，也發現他們會緊張。」他認為，歐洲選手在緊張與壓力下還是能夠展現出平時訓練的成果，是自己未來學習的地方。
賽事結束後，中華隊團本部長官與他合影，也吸引許多人爭相上前與吳少璿拍照，瞬間化身大明星，「整個奧運不管是會場、氛圍都很盛大，全世界都在關注，覺得很酷，自己的心情也是開心大於緊張，能參加是很值得且快樂的事。」
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