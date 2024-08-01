上屆東京奧運中華代表團共拿下2金、4銀、6銅，創下歷屆奧運最佳成績，不過本屆巴黎奧運從開幕式後已經過了4天，中華隊獎牌仍未開張，體育署長鄭世忠希望國人們給予前線努力打拚的國手們最溫暖的鼓勵，繼續為他們加油。

中華隊在因疫情延後1年舉行的東奧成績大放光彩，3年後的巴黎奧運，國人們也對中華隊賦予高度期待，但在賽事展開後4日，上屆曾奪牌的射箭男團、桌球混雙、柔道楊勇緯，甚至被外媒看好有望奪金的拳擊黃筱雯都提前落馬。

鄭世忠希望在台灣的國人們能繼續給前線努力拚戰的中華隊鼓勵，「我們不是極權國家，不管成績是不是符合他們的預期，我們還是要獻上最溫暖的支持，繼續為他們加油。」

前天因爭議判決落敗的黃筱雯在社群網站上表示：「接受失敗，才是真正的贏家。」首次踏上奧運擂台的甘家葳昨天在拳擊男子71公斤級，以0比5不敵美國好手歐馬里瓊斯，止步16強，賽後也說團隊士氣沒有低迷，「回去後我也安慰黃筱雯，我們沒有因此被打倒，會再站起來，也要繼續為其他中華隊選手加油。」他認為能踏上奧運舞台很開心，收穫也很多。

結束首次奧運賽程，甘家葳將繼續磨練心志、加強打法跟技術，未來在擂台上能夠更快轉換、想辦法突破自己的界限，繼續朝2026年名古屋亞運目標前進；教練劉宗泰也認為，他的奧運初登場拚勁很好，只是真的是技不如人，「但這是很好的經驗，回去會再做訓練。」

去年甘家葳歷經母喪，原本一度想要放棄的拳擊路因為亞運有了不一樣，這次他站上奧運擂台，他感謝在天上的媽媽及自己的信仰，「謝謝她讓我知道世界這麼大，還有很強的對手。」