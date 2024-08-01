雖然抽籤被抽到唯一有5隊的「死亡之組」，東京奧運男雙金牌組合李洋／王齊麟展現不放棄的拚搏精神， 31日以17比21、21比17、24比22力退中國大陸組合劉雨辰／歐烜屹，收下雙方生涯對戰首勝，也以4戰全勝、D組第1前進巴黎奧運羽球男雙8強。戴資穎則以直落2不敵好友伊瑟儂，無緣8強。
李洋、王齊麟所在的D組31日有兩場小組賽，大會原訂丹麥、日本一戰先打，再來是「麟洋」對壘大陸，不過由於男雙D組最後這兩場在晉級8強席位互相牽制，大會改為同時在晚上8時開打。
逆轉大陸 分組第1晉級
由於得失局數占優，麟洋不管另一場勝負結果，對大陸只要拿下1局，就確定晉級8強，兩人也在丟掉第1局後，漂亮拿下第2局與晉級門票。同一時間丹麥先以直落2氣走日本，讓麟洋必須奪勝才有分組第1，最後也沒有漏氣，在錯過3個賽末點後仍贏得勝利。
一開賽王齊麟失誤較多，賽後他直言太緊張，「覺得空氣很窒息，第1局大家看得出來我因為太緊張表現很爛，因為知道這場很關鍵，所以自己在失誤控制、身體控制、接發控制都變回『原本的王齊麟』，打得很綁手綁腳，輸掉第1局後，第2局是沒有退路了，算是放手一搏，感謝李洋在我崩潰時給我鼓勵、把我拉回來，很開心自己最後有頂住。」
因傷所困 小戴氣力放盡
而背負著許多人期待的台灣一姐戴資穎，坦言在來巴黎奧運前還有受其他的傷，但是包括團隊、球迷都沒有放棄她，她也不想放棄自己。可惜昨以19比21、15比21不敵泰國好友伊瑟儂，無法繼續前進淘汰賽。
賽後在場上和伊瑟儂擁抱時，小戴已經哭成淚人兒，教練賴建誠輕拍她的背安慰，小戴也說：「很遺憾沒能有好的發揮，也祝福伊瑟儂可以繼續贏下去。」所幸周天成直落2擊敗李卓耀，以分組第1挺進男單16強淘汰賽。
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