因傳統生產淡季、市場需求不足、局部地區高溫洪澇災害等因素影響，大陸國家統計局7月31日公布7月製造業採購經理人指數（PMI）持續降至49.4，比上月略降0.1個百分點，同時也是連續3個月處於50榮枯線以下。而非製造業商務活動指數也較上月下降0.3個百分點至50.2，略遜於市場預期的50.3。
從企業規模看，大型企業PMI為50.5；單月上升0.4個百分點；中、小型企業PMI分別為49.4和46.7，較上月各降0.4、0.7個百分點。從分類指數看，在構成製造業PMI的5大分類指數中，僅生產指數高於臨界點，其他如新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數、供應商配送時間指數都低於臨界點。
中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，7月製造業PMI指數在榮枯線下小幅下降，表明經濟仍有下行壓力，認為要高度重視市場主導的需求收縮，大力加強非市場力量、拉高政府公共產品投資作為擴大內需啟動鍵的關鍵作用。
非製造業方面，從行業別看到建築業商務活動指數51.2，月降1.1個百分點；服務業商務活動指數50正位於臨界點，房地產等行業指數則低於臨界點。同時新訂單指數為45.7，單月下降1個百分點，也表明非製造業市場需求景氣度回落。
在提振地方稅收部分，大陸財政部副部長王東偉7月31日出席大陸國新辦記者會時表示，下一步考慮推進消費稅徵收環節後移並穩步下畫地方。在統籌考慮中央與地方收入畫分、稅收徵管能力等因素，會分品目、分步驟穩妥實施，拓展地方收入來源，引導地方改善消費環境。
王東偉說，近年在《環境保護稅法》、《資源稅法》、《耕地占用稅法》等地方稅立法中，已賦予省級地方確定具體適用稅率、稅收減免等管理許可權。今後在中央統一立法和稅種開徵權的基礎上，以及具體實施上賦予地方更大自主權。
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