陸委會副主委梁文傑7月31日接受網路節目專訪，談及兩岸就0214金門事件先後進行15次協商時指出，雙方在事件初期的認知存在巨大差異，是導致談判困難的主因；雙方會談雖曾不歡而散，但海巡署作為主要對口，仍與對岸當事人「所委託的人」透過通訊軟體不斷磨合，逐漸縮小分歧。
梁文傑表示，期間還發生了一些影響談判進程的事件，包括金門胡姓釣客遭扣押、陸方推出懲治台獨22條意見等。對陸方來說，由於事件未解決，對岸無法推進福建與台灣的融合，以及開放旅客到金門的計畫。儘管國台辦聲稱「沒有九二共識就沒有官方協商」，但雙方都意識到問題的迫切性，最終達成共識。
此次協商的轉折為何？梁文傑認為，陸方最初要求海巡署先承擔責任並道歉，且陸方不信任台灣的司法體系，甚至不承認台灣的司法權，使得作為重要證物的遺體和船隻無法歸還，造成協商困難。主要轉折點應是雙方同意將刑事部分暫時擱置，先處理和解問題；「人死為大」顯示雙方在處理人道問題上的共識。
0214談判是否觸及金門胡姓釣客及澎湖漁船大進滿88號船員？梁文傑回答，此次談判只針對0214事件，希望事件圓滿落幕後，雙方氣氛好一點，該放的人都要放回來。但他也說，對岸海警船、機艦仍會在台灣周圍環繞，不會因為談判有結果而停止；台灣不應存在任何幻想。
針對陸委會主委邱垂正表示，0214撞船事件是「在兩岸既有管道的持續溝通下，務實推動相關問題得到妥善解決」，大陸國台辦發言人陳斌華7月31日深夜發布「答記者問」強調，此次溝通與兩岸協商談判無關。
而上次國台辦新聞稿中已消失的「惡性」2字又重新出現，稱「214惡性撞船事件」是台灣海巡人員用粗暴危險方式對待大陸漁民，造成人員死亡。大陸有關方面高度關切。受遇難者家屬委託，晉江市紅十字會與台灣有關方面聯繫溝通，使善後相關事宜得以解決。
國民黨立委陳玉珍則樂觀看待接下來「小兩岸」關係發展。她指出，首先胡姓釣客確定可以返台，近期就會陪同家屬去接人；此外，對金門來說最重要的就是陸客赴金門觀光，目前已在溝通，可說是「指日可待」︰遭陸方扣住的澎湖大進滿88號的交涉狀況，澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全在大陸有人脈，應該也能順利解決，還要再等一段時間。
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