哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗首都德黑蘭遇刺喪命，中東情勢緊張，國際原油聞訊上漲，布倫特原油上漲逾兩個百分點，每桶價格突破80美元，拉皮丹能源集團（Rapidan）全球原油服務總監西格（Clay Seigle）指出，「中東情勢正進入惡化階段，油價將添加風險溢價，就算實體供應鏈沒有中斷，上漲價格仍將以每桶5美元起跳。」
另外，由於擔心中東緊張局勢進一步加劇，加上美聯準會議結果可能「偏鴿」，貴金屬吸引力增加，黃金價格攀升至2420美元附近。
7月31日，油價突破每桶80美元的門檻，9月到期的布倫特原油合約倫敦時間9時45分的交易價格為每桶80.32美元，較前一日收盤價上漲2.15％，9月西德州原油（WTI）期貨價格為每桶76.55美元，較前一交易日結算價上漲2.44％。
油價上漲因石油資源豐富的中東地區緊張加劇，自去年10月以來，以色列就在和伊朗支持的哈瑪斯作戰，以色列也和真主黨、葉門胡塞組織等其他伊朗支持的派系交火，周三，伊朗指責以色列暗殺了哈瑪斯領袖哈尼雅，伊朗官員表示伊朗有責任對以色列進行懲罰。
雖然先前石油市場已經吸收了中東局勢逐漸升級的衝擊，但西格對美媒CNBC指出，表示，俄烏戰事及近10個月的中東戰事，沒有中斷石油供應，導致石油交易商一直在「錯誤定價」中東的地緣政治風險，他感到市場「有點樂觀」。
「但現在我們正進入中東局勢惡化的階段，我們相信這將吸引石油交易商的注意力，使他們將一些重大風險溢價加入到原油價格中，價格上漲至少5美元（每桶）起跳，我們在過去1至3天內看到的事件顯示情勢急劇惡化，有可能跳脫自去年10月7日以來我們所看到雙方遏制升級的階段，讓石油和天然氣市場進入一個新領域，」西格表示。
其他分析師則質疑最近的緊張情勢升級是否有可能長期支撐油價。瑞銀（UBS）分析師斯塔諾沃（Giovanni Staunovo）說，只有在供應中斷的情況下，地緣政治風險溢價才會持續，但到目前為止沒有出現供應中斷情形，油價反應溫和。
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