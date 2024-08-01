哈瑪斯武裝組織領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗遇襲身亡，哈尼雅是哈瑪斯與以色列停火談判中的關鍵人物，他的遇刺將讓本就陷入停滯的談判達成協議的前景更加不明朗。另一方面媒體分析，伊朗支持的哈瑪斯與真主黨領導人數小時之內先後成為攻擊目標，也代表了該區域衝突可能升級的前兆。

美媒報導，現年62歲的哈尼雅被廣泛認為是哈瑪斯的總領導人，自1980年代以來一直是哈瑪斯的重要成員。他曾在2006年短暫擔任巴勒斯坦總理，但於一年後被解職。他在2017年當選哈瑪斯政治局主席，2019年離開迦薩地帶，一直流亡卡達。

作為哈瑪斯政治局負責人，常駐卡達首都多哈的哈尼雅是和埃及、卡達和美國調解以哈停火談判中的關鍵人物，被廣泛認為更務實，更願意與以色列談判。伊朗國家電視台表示，哈尼雅的死將使談判推遲數月。

儘管哈瑪斯習慣於在以色列暗殺後更換和提拔新領導人，但失去像哈尼雅這樣全球知名的人物將對其運作產生重大影響。哈尼雅同時也管理著哈瑪斯與德黑蘭及該地區盟友（包括真主黨）的關係。

另外，《BBC》分析指出，這次對哈尼雅的襲擊是經過精心策畫。因自10月7日對以色列致命襲擊事件以來，以色列已鎖定哈瑪斯領導人，但到目前為止，除了殺死貝魯特的一名高級官員外，還無法對其頭號通緝名單上的大人物下手。在外生活了幾年的哈尼雅與伊朗支持的其他地區武裝組織的領導人一起參加了伊朗新總統的就職大典後，戲劇性的在死傷人數最低的凌晨時機遇襲，只能說是以色列刻意的安排。

《紐約時報》也指出，加上以色列7月30日在貝魯特南郊對一名真主黨指揮官發起的一次單獨襲擊。短短數小時內，兩個伊朗支持的組織的高級領導人相繼成為攻擊目標，這可能是該地區局勢的一次大膽升級。兩大武裝組織如何回應襲擊事件可能會決定衝突的進程，以及該地區是否會陷入多方戰爭。