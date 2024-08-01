0214金門事件終於在簽署共識文件後落幕，雙方代表臨別之際雖就「究責」問題隔空交鋒，但屬於各自立場的表述，並無大礙。事後陸委會、國台辦對媒體的發言，並未出現相互指責情事。相向而行，事緩則圓，兩岸相互體諒的氛圍竟已闊別8年！
兩岸分歧 人道優先
2016年民進黨重返執政，兩岸曾多次傳出涉及人民生命、財產安全或雙邊執法爭議突發事件，大部分不是因為「已讀不回」而爛尾，就是雙方惡言相向而一地雞毛。能像0214事件這樣，從一開始劍拔弩張，到後來僵局糾纏，再到恢復接觸、妥善解決，絕無僅有。
在金門前線協商人員，包括海巡署、陸委會、海基會、國民黨民代、金門縣政府、議會與民間組織、陸方國台辦等涉台單位，及奔走穿梭的熱心台商，都起到不可或缺的作用，值得肯定。
0214事件之所以能妥善解決，得益於雙方能夠拋開政治分歧和民粹干擾，磨合出「人道、務實、折衷」三未見諸文字的共識。0214事件並非單純執法摩擦問題，而涉及人員的傷亡，「人道」原則必須擺在最前，只有秉持「務實」原則才能處理好「人道」問題。
兩岸形成「人道」、「務實」的共同態度後，終能「折衷」互讓一步：海巡署長向家屬致歉，政府籌集民間資金賠償家屬，大陸官方將口徑修正為「2·14撞船事件」，同意將善後事宜與「究責」脫鉤處理。雙方採取「當事人對當事人」協商模式，並承諾不公開協議文本、共同參加公祭儀式，互信逐步建立。
秉持人道、務實、折衷原則處理政治分歧問題，是「以人為本」精神的實踐。人本既包括人民的生命、安全與尊嚴，也包括廣義的經濟、社會、政治福祉。兩岸之間一旦出現涉及人身安全事件，往往觸動彼此政府、民意的敏感神經，並釀成政治危機。0214事件第一個啟示就是，雙方可以找到一個及時溝通、有效處理突發事件的方法，避免釀成政治危機。
例如，大陸漁民因我方海巡執法而遭遇不幸，陸方官員以紅會、家屬團顧問身分與我方相關單位協商，不屬於需以九二共識為前提的事務性協商，但可以解決問題。以此類推，今後若發生「主客易位」類似不幸事件，亟需雙方溝通釐清疑點，避免誤判或事態升級，台方官員應該可以比照以紅會或家屬顧問身分進入大陸協商。
常來常往 交流交心
進一步而言，無論是觀光業界生計、青年學生發展，還是金廈、福馬民眾「一日生活圈」的便利，「以人為本」正是開啟兩岸交流合作的契機。0214事件簽署共識同日，賴清德總統在IPAC演講有意避談主權、獨立、互不隸屬等刺激性概念，重申兩岸交流的意願，展現穩重的態度。
民進黨政府應已認知，支持兩岸交流是多數民意，必須尊重和回應立法院通過的解除「禁團令」，與陸方「恢復兩岸及閩台客運航線」的呼籲相向而行。陸委會曾以市場需求不足作為搪塞，完全是本末倒置。只要恢復雙向觀光時間表清晰，業界必然會配合增加運量。同時，既然賴政府接受0214事件的兩岸對話模式，就意味該模式符合「對等尊嚴」前提，那麼，今後兩岸民間事務的溝通，不應再堅持「官對官」的形式主義。
對北京而言，大陸民眾出境旅遊需求旺盛，台灣仍是具有吸引力的觀光地，加上近年來大陸青年學生「就業難」，需要透過持續校園進修來化解壓力。恢復陸客來台觀光、陸生來台就讀，不僅符合習近平「兩岸同胞和青年常來常往、交流交心」的和統理念，也事關大陸民生福祉。
陸客、陸生本是民進黨執政後仍不受政治因素而中斷的兩岸指標性交流，疫情早已褪去、台灣民意亦發生積極性轉變，兩岸有識之士期盼雙方「臨門一腳」主動作為。
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