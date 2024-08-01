巴黎奧運男子高球項目將從1日起開打，中華隊派出潘政琮、俞俊安兩名美巡賽好手出征，目標當然是延續上屆東京奧運摘銅氣勢，另在拳擊場上，首輪4比1擊敗對手晉級16強的女子66公斤級陳念琴也將再登場。
連3屆參加奧運的潘政琮，上屆東奧發揮超強韌性，直到最後一天延長賽第4洞，才驚險擊退日裔美籍好手森川柯林「奇蹟」摘銅，這是台灣史上首面奧運高球獎牌，潘政琮當然想在巴黎奧運替中華隊再添獎牌。
至於首度參加奧運的俞俊安，曾在2016年仁川亞運跟潘政琮攜手拿下高球團體金牌，當時潘政琮個人摘金，俞俊安則拿銅牌，隨後俞俊安2021年轉入職業，本季在美巡賽表現也很出色，已有4戰以前十名成績完賽。
「抗癌女王」陳念琴首輪4比1擊退多明尼加女將莫隆塔，今晚10點34分16強賽出戰第3種子巴西選手桑托絲，尋求連兩屆奧運都闖進8強機會，她在受訪時強調自己就是全力準備，一場一場來，不要想太多。
射箭女子個人賽也在今天登場，中華隊在64強賽率先登場的是李彩綺，她將面對烏克蘭的維洛妮卡，接著「雷母」雷千瑩對上哥倫比亞女將安娜，最後是邱意晴遭遇日本選手野田莎月。
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