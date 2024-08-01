擁有132萬名股東、有「國民ETF」之稱的00878第3季配息出爐，以0.55元創下新高紀錄，稱冠台股季配型ETF，年化殖利率9.57%，讓存股族嗨喊大心。此外，年化殖利率超過8%的還有00946、00923、00881等3檔，而雙月配的00930，年化殖利率甚至直衝11%。
國泰投信昨（31）日公告，國泰永續高股息(00878)第3季每受益權單位擬配發0.55元，以昨日收盤價22.97元換算，單季配息殖利率2.39%，年化配息殖利率9.57%，除息日為8月16日、實際配息公告日為8月13日，9月11日領息。
00878過去4季以來，依序配息0.35元、0.35元、0.4元，加上今年5月的0.51元，除合計已配發1.61元，且配息金額逐季增加。
至於在半年配的台股ETF部分，目前以國泰5G+(00881)配息1元最高，群益台灣ESG低碳50(00923)配發0.923元居次，換算年化殖利率各為8.23%、8.48%，其中00923除息日訂於8月21日，最晚須在8月20日買進才能餐與配息，配息發放日則訂於9月11日。
月配型部分，今年才成立的群益科技高息成長(00946)，月配0.067元，超越00940的0.05元與00939的0.063元，居月配型之冠，年化殖利率也衝上8%。
此外，甫於7/25除息的永豐ESG低碳高息(00930)，雙月配0.36元，年化殖利率高達10.97%，且自上市迄今已滿1年，累計含息報酬率達46%，今年績效超過2成，在22檔高股息ETF中名列前茅。
法人表示，台股目前處於相對高點，遇利空回檔震盪風險高，可留意持股產業比重分散的ETF，較能兼顧成長趨勢與股息現金流，適合長期投資布局。
※免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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