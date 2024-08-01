時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 07/31 07/30 漲跌

9月RSS3 210.00 205.80 +4.20

9月RTSR20FOB 163.30 161.40 +1.90

(鄧凱綺)(商品行情網)

《期貨》指數大區間震盪 外資空單減少
《期貨》季線差一步 聚焦科技巨頭七雄財報
《穀物期貨》CBOT：07/31 9月黃豆粉跌，每公噸為382.75美分
《精糖期貨》CSCE：07/31 10月11號精糖跌0.18美分，每磅為18.94美分
#天然橡膠 #期貨 #SICOM #RSS
透過Google新聞追蹤旺得富