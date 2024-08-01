【時報-記者鄧凱綺台北報導】美國紐約棉花交易所(NYCE) 10月棉花期貨07/31收盤每磅67.98美分，下跌0.17美分。(商品行情網)

《棉花期貨》NYCE：07/31 10月棉花跌0.17美分，每磅為67.98美分
《台北股市》台灣五十指數18345.31點，漲375.47點，漲幅2.09％
《匯市》元太外匯新台幣收盤匯價32.778元，升值6.4分
《棉花期貨》NYCE：07/30 10月棉花漲0.64美分，每磅為68.15美分
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