【時報-台北電】避險情緒增，周三紐約期金續紅；係因哈馬斯武

裝組織稱，領導人伊斯梅爾哈尼亞在伊朗遇刺身亡，因此誓言進行

報復，引發市場擔憂中東緊張局勢升級，促使黃金避險情緒增加，

令金價上漲。(編輯：王思涵)

時報- 07/31NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 07/31 07/30 漲跌

12月黃金(美元/盎司) 2473.00 2451.90 +21.10

9月白銀(美元/盎司) 28.94 28.53 +0.41

10月白金(美元/盎司) 986.40 971.00 +15.40

9月鈀金(美元/盎司) 925.20 881.70 +43.50

(商品行情網)

《貴重金屬期貨》中東緊張局勢升 7/31紐約期金上漲
《貴重金屬現貨》亞洲貴重金屬現貨：08/01黃金每盎司為2448.29美元
《期貨》指數大區間震盪 外資空單減少
《期貨》季線差一步 聚焦科技巨頭七雄財報
#盎司 #重金屬 #期貨 #期金 #黃金
透過Google新聞追蹤旺得富