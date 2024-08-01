編按：台積電1日開盤大漲32元至966元，台股飆411點至22603點。

【時報-台北電】周三台股早盤呈現開低，中場過後買盤進場著墨金融股，集中市場回到平盤附近整理，終場下跌24點，跌幅0.11%，收在22199，成交金額3735億元。在最新美股走勢部份，聯準會主席鮑爾發表9月可能降息的「鴿派」言論，2年期美債殖利率走高，美股主要指數周三全數收紅，科技股表現尤其亮眼，輝達上漲逾12%、台積電ADR大漲超過7%，引領費城半導體指數漲幅超過7%。

凱基投顧表示，周三台股開低走高、收紅K棒，近期大盤於60日均線附近頻留下影線，且60日均線持續走揚，日KD指標亦來到低檔超賣區，指數低檔獲買盤支撐、止跌回穩，暫時擺脫再破底危機。周三集中市場成交金額僅有3735.70億元，在量能無力放大下，任何反彈上攻，空間都將有限，最好的狀況就是在60日均線附近反覆整理，甚至有再破底風險。

觀察台股盤面結構，凱基投顧分析，電子股成交比重回升，個別強勢族群聚焦半導體設備、封測材料、上半年財報題材股，弱勢族群或可觀察跌深醞釀轉強的部份AI概念股；金融股持續扮演撐盤要角；非金電表現空間遭到壓縮，僅能留意自行車、成衣。(編輯：龍彩霖)