【時報-台北電】FED放鴿，費半、台積電ADR大漲，台股喜迎反彈。聯準會一如預期維持利率不變，並對九月降息釋放出更明確之鴿派訊息，美十年債聞訊大跌，有利市場重新擁抱科技股。統一投顧指出，隨著美國、台灣重量級財報陸續公佈，市場重新為下半年景氣成長力道尋求定調；而美國選情變化與地緣政治等皆為短線干擾，長線行情終將回歸基本面。加權指數本波段下跌過程中，除修正均線乖離與過熱指標外，成交量目前已連續5個交易日低於5000億元，加上融資快速下滑，顯示市場籌碼逐漸沉澱，已迎來反彈之契機，建議檢視持股，汰弱留強。
選股方向上，統一投顧建議，聚焦先進半導體、半導體設備及扇形封裝概念股、Server族群、營建資產、戶外運動概念股、航空觀光、金融保險等。
統一投顧對台股後市分析如下：
第一、美國聯準會(Fed)31日一如預期維持利率不變，並表示經濟活動繼續穩步擴張，就業成長已有放緩，失業率略微上升，但仍維持在低點，通膨在過去一年有所放緩，2%的通膨目標已取得一些進展，將持續尋求在較長期內實現充分就業和2%通膨目標間之更好平衡。聯準會主席鮑爾並於會後表示，「如果這項考驗通過了，我們最快可能在9月的下一次會議上討論降息。」，此次聲明對九月降息釋放更明確之鴿派訊息，有利科技股風險偏好。
第二、中研院經濟研究所31日將2024年實質經濟成長率預測向上修正至3.88%，較前次增加0.86個百分點，表示在全球商品貿易回溫，高效能運算與人工智慧等新興科技應用需求帶動下，預計下半年國內景氣持續穩定復甦，隨著旺季來臨，預期國內廠商成長動能將逐步加溫。
三、台股技術面來看，加權指數連續四個交易日在季均線附近量縮震盪整理，有助籌碼沉澱，且由於季均線仍呈上揚趨勢，技術指標RSI及KD指標均已來到相對低檔，MACD指標柱狀體負值也逐漸縮小，加上中長期均線仍呈多頭排列，故研判下檔支撐不弱，指數修正已接近滿足點，料將迎來反彈。建議觀察今日量能回到4500億元以上及外資期貨空單口數有效縮減，本波台股指數將有機會挑戰反彈至月線23248或不排除彈至7/17條空缺口上緣23450。
第四、盤面資金IC設計、PCB、法說會優於預期，自行車、以及跌深反彈股等族群表現較強，包括矽統、台燿、金像電、國巨、旺宏、瑞昱、巨大、創意、材料-KY等表現強勢。(編輯：李慧蘭)
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