【時報-台北電】美國科技股與台積電ADR重挫，壓抑台股31日開盤走低177點，所幸AMD上演即刻救援，盤後公布財報、財測皆優於預期，帶動電子權值股台積電(2330)、鴻海(2317)收斂跌勢，搭配金融、航運走強，終場加權指數下跌24點，收在22199點。
美股最新收盤方面，鮑爾談話強化市場9月降息預期，加上月底再平衡交易，美股由費半領軍彈升，最新道瓊上漲0.24%，那指上漲2.64%，費半上漲7.01%。
漲多就是最大風險，驗證自加權指數7/11創高後，短短九個交易日回檔超過2,500點，元大投顧分析，主因外資7月賣超逾3300億元，大幅衝擊投資人信心。細究下挫原因，先是美國總統候選人川普的言論攪局，形成利空氛圍，更關鍵是利多出盡與股價充分反映兩大理由，由於通膨明顯降溫，市場預期9月降息機率高，全球股市能夠過關斬將，推力之一就是降息的期待值，當利多即將兌現，造成資金獲利出場；此外，地表最強AI晶片預計第四季出貨，相關供應鏈早早輪番噴出，部分公司股價表現甚至延伸至明、後年的獲利預估，泡沫機率當然伴隨作夢程度墊高。技術面中，6/6跳空缺口及季線提供多方抵禦空間，搭配融資浮額減輕，短線跌勢有望緩和，不過周、月KD指標開口持續下墜，預料後市劇烈波動難以避免，操作上不宜躁進。
費半指數率先回落半年線，元大投顧進一步指出，顯示AI指標股仍面臨賣壓，加上台、美股市進入財報密集公告期，不確定因素環繞，容易造成追價意願不足，因此在選股中，可優先留意法人逆勢布局且營運漸入佳境族群，包括受惠消費性電子備貨旺季的PCB軟硬板、電源供應器、被動元件；奧運相關題材如製鞋、成衣、自行車；較不受國際股市影響的生技、金融，以及連動至川普交易的營建、鋼鐵、網通等基建類股，都是近期可以關注方向。(編輯：即時組)
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