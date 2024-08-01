【時報-記者倪淑茹台北報導】全球商品指數(TRJ-CRB)07/31收278.12，上漲3.38。 (商品行情網)

《期貨》指數大區間震盪 外資空單減少
《盤前掃瞄-技術面》5日RSI為30.81，10日RSI為36.13
陸7月製造業PMI 連3個月衰退
高通膨享退難 退休信心指數不及格
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