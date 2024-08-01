國家通訊傳播委員會（NCC）3位委員任期7月31日屆滿，其中，委員王維菁、林麗雲昨日發公開信，稱媒體成為政府的輿論宣傳工具，但據媒體報導，2人過去是蘇貞昌欽定的親綠委員，總統府密件更揭露，2人肩負「處理中天」重任，如今竟公開批評「政媒共生集團」傷害台灣民主，引發社會議論。
2020年4月底駭客取得總統府密件，其中詳述NCC當時2位新任委員王維菁、林麗雲提名過程。根據洩漏的文件，行政院長蘇貞昌幕僚指稱「3名新任委員中2人偏綠，可以配合處理中天，其中一位比較理想色彩，陳耀祥以後會負責溝通。」
王維菁、林麗雲過去對反媒體壟斷運動立場鮮明，在審查換發執照過程中恐有既定的偏頗立場，被質疑是否應要迴避審查。不過，時任NCC發言人翁柏宗表示，委員會全體一致同意，2位委員不需要迴避審查。最後2020年中天新聞台申請續照，由王維菁與林麗雲擔任主席，主導聽證會走向，最終做成「不予換照」決議。
2021年疫情期間，NCC審查中天綜合台節目規畫變更案時，王維菁在會中不斷為高端疫苗說話，指民眾反映中天報導國人施打AZ疫苗「致死」議題，沒做到公正及正反面並陳。
當時王維菁化身「高端代言人」，質疑中天批評高端疫苗，甚至以中天「被高端公司提告」為由，直指中天報導失實，林麗雲提問時心證已現，反覆質疑中天未盡事實查證及公平原則。
中天代表雖再三強調，這都是可受公評議題，且中天不只訪問專家學者，也向指揮中心找答案，但NCC最終仍否決該變更案。
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