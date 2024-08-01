國家通訊傳播委員會（NCC）前任委員任期至昨日屆滿，兩位前任委員王維菁、林麗雲發表公開信，直言台灣「政媒集團化」成形，媒體已成為政治部門的輿論宣傳工具。學者認為，中天新聞台在這兩位深綠傳播學者任內被關掉，「明明作壞人的，居然說別人是打手」，NCC的功能早已工具化、東廠化，呼籲政府讓NCC回歸常規性的組織運作，媒體經營管理取決於自由市場。
專長為政治學的中原大學國際長潘兆民表示，NCC最原始的成立目的與精神，是協助並維繫媒體自律，讓新聞報導或節目內容不會被扭曲 、被工具化，但在媒體競爭過程中，已被政治力量控制，甚至成為不同陣營、對手攻擊彼此的一把利劍，「變成東廠，已經失去作用」。
潘兆民指出，NCC在整個專業度上，早已是備受質疑，尤其邀請出任的委員，幾乎都有特定政治色彩，「誰執政，他們就為當家包庇」，完全不遮掩地成為當權者的打手，讓外界無法相信他們具備專業管理媒體的能力、操守。
潘兆民直言，王、林兩位前委員政治立場就是深綠，「明明作壞人的，居然說別人是打手，讓人傻眼。」呼籲政府讓NCC回歸常規性的組織運作，且讓媒體經營採取市場導向，以收視率、點閱率決定其存在。
銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰提到，政黨輪替以來，執政黨透過NCC打壓反對媒體、讓自家媒體搶占優勢頻道，逐步建構綠色話語權平台的消息，時有所聞，「說到底大家就是不信任NCC」，但除了進行政治討論，似乎也應正視NCC常規性的組織運作，呼籲政府審慎把關新任NCC委員審查工作。
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