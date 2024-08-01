兩岸甫於7月30日就「0214」金門事件，達成處理共識，不料7月31日澎湖海域又見大批陸船在對岸伏季休漁期間，越界作業，海巡以水砲驅離時，陸籍漁船「閩惠漁1486號」急於逃竄，不慎擦撞在海上作業的高雄茄萣籍「勝榮財36號」，造成「勝」船右舷受損，一名菲籍漁工肋骨斷裂。事發後，「閩」船由趕到現場的大陸海警船帶回，海巡署正完備相關蒐證資料，後續交由陸委會及漁業署協助求償。
目擊漁民表示，海巡署昨日上午8時許發現大批陸籍漁船無畏對岸禁漁令，出海越界至我花嶼西海域作業，因此派出在附近中線海域巡弋的海巡南機隊永康艦前往執法驅離，澎湖海巡隊增派3519、10087艇前往現場。
由於陸籍漁船過多，海巡無法逐一登檢帶回，只能採水柱噴灑驅離，陸船即往大陸方向鳥獸散，但陸籍「閩」船於9時許與高雄茄萣籍「勝」船在七美西北42.5浬意外碰撞，由於「閩」船是鐵殼船，「勝」船是玻璃纖維製，造成「勝」船右側船艏、船艙、貨艙受損，船艉貨艙2處破洞，雖無航安顧慮，但船上1名菲籍漁工受傷，立即透過118海巡報案系統報案。
艦隊分署指出，獲報後立即派遣永康艦、10087艇及3519艇前往應處。於11時抵達通報海域廣播、鳴笛要求停船受檢，但「閩」船拒絕停船，並加速往陸方蛇行逃逸，永康艦實施水砲強勢攔停，並與10087艇配合持續緊追該船，3519艇則協助接駁受傷漁工後送至澎湖馬公就醫。
在我海巡艦艇攔截時，肇禍「閩」船也通報陸海警船救援，昨日下午1時許於七美西北67浬處（海峽中線以西10浬）被大陸海警船14085先攔截登檢，緊追其後的我海巡永康艦以無線電告知大陸海警船全案情況。
海巡署艦隊分署說，「勝」船在澎湖及台南隊巡防艇伴航戒護下，抵高雄興達港檢修，永康艦持續於澎湖海域執行護漁巡弋。
海委會主委管碧玲說，已全程掌握，海巡署處置得宜，海委會與海巡署將持續確保漁民和國家海洋權益，相信陸方會協助處理釐清責任。
海巡署呼籲漁民，對岸禁漁期即將結束，海上作業船隻只會多、不會少，應隨時注意航行安全，如遇事故或受干擾，可撥打報案電話，或透過漁業電台通報，海巡署將立即派艇前往應處。
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