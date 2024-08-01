國家通訊傳播委員會（NCC）上屆委員任期7月31日畫下句點。2位卸任委員林麗雲、王維菁聯名發出公開信，抨擊台灣逐步形成「政媒共生集團」，新聞頻道的政媒集團化與高度政治化，已令媒體成為政治部門的輿論宣傳工具，喪失其實質社會影響力。面對自家人打臉，NCC主祕黃文哲說，「尊重2位委員的意見」。
林、王2位NCC委員於2020年8月1日上任，4年任期於昨日結束。上屆NCC在前主委陳耀祥的帶領下，爆發諸多爭議，包括濫權開罰中天新聞台，並以不續照手段迫使中天關台。另全力護航鏡電視通過執照審查，近期則有三立大股東違法入股中嘉數位系統台，陳耀祥在卸任前，三立仍未出脫持股。
林、王在這份「卸任自白書」內直言，台灣新聞頻道逐步形成政媒共生集團，透過政治與媒體影響力，除藉土地開發牟利，也介入政治，甚至政府領域，包括人事、個案與政策等，失卻分際，嚴重扭曲台灣政治清明，侵蝕台灣民主與社會正義，已成為當今重大威脅之一。
她們認為，政媒集團化致使電視新聞報導不公及立場過度政治化，失去公信力和社會影響力，社會信任度長期居世界排名倒數，觀眾不耐，且逐步流失，難與網路的多元立場及百花齊放競爭。
對於NCC的角色，她們建議，NCC在新聞頻道的市場結構，有相關擘劃的嚴肅責任，例如改善進退場機制，包括檢討現行申設、評鑑、換照機制的實質效能，研析更公開透明的審查制度，建立公正的評鑑指標與評分，並公開評分質、量化結果。
此外，NCC應定期提出電視新聞市場結構多元性分析報告，檢討頻道數量與競爭結構的較適規模等，並喊話希望台灣電視新聞市場能逐步擺脫過度競爭、市場失靈的惡性循環，並避免政媒掛勾與金權共生，善盡民主守望監督之責。
對於NCC新任委員人事案仍未通過，行政院指派副主委翁柏宗延任並代理主委，林麗雲、王維菁認為，延任委員會的委員沒有任何一位具有傳播背景，將使未來NCC監理與審理傳播相關案件時，缺乏專業性、正當性與代表性，而傳播類案件占NCC業務量比重最高，無傳播專業委員審議案件，將引發更多質疑與混亂。因此她們呼籲，立院盡速完成NCC委員人事同意權的審查。
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