巴黎奧運》高承睿不敵大黑馬摩賈德 奧運初體驗止步16強

莊智淵高徒高承睿，今天在巴黎奧運男桌單打16強賽與本屆最大黑馬、瑞典選手摩賈德展開對決，雙方激戰52分鐘，高承睿開高走低，1比4不敵，奧運初體驗無緣8強。
曾在2021年世錦賽擊敗莊智淵等人拿下銀牌的摩賈德，昨日在巴黎奧運32強4比2爆冷擊敗世界球王、混雙金牌王楚欽，成為本屆奧運男桌最大黑馬。
師承莊智淵的高承睿，首次踏上五環旗就展現出絕佳天賦，成功闖過前兩輪之後來到16強。第一局在落後情況下16比14逆轉擊敗摩賈德；第二局雙方你來我往互有領先，但摩賈德技高一籌11比8扳平戰局。
第三局，高承睿非常可惜，一開始就發動猛烈攻勢，一度取得6分領先優勢，無奈因失誤連連未能把握住機會，8比11慘遭逆襲。第四局，一路被壓著打的高承睿，8比10落後時全場觀眾聲音太過吵雜，或許是因此受到影響，摩賈德沒有掌握住發球分，高承睿救回2個局點，可惜最終仍在失誤下10比12敗陣。
第五局，已無退路的高承睿，雖然不斷搶攻，但摩賈德的反擊也同樣兇悍，10比5手握5個賽末點，高承睿雖救了1個，無奈還是6比11飲恨落敗。
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