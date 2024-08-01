巴黎奧運》太想贏變得不夠冷靜 高承睿落下不甘心淚水

巴黎奧運桌球男單8強賽，中華隊好手高承睿在台北時間8月1日凌晨2點面對瑞典摩賈德（Truls MOREGARD），先下1局的小高可惜沒能延續首局氣勢，因為渴望獲勝的心也讓自己比賽中比較不冷靜，最終16比14、11比13、8比11、10比12、6比11敗下陣來、無緣8強，賽後也落下不甘心的淚水。
高承睿表示，第1局拿下後對自己當時氣勢上特別好，隨後第2局10比8領先被扭轉，第3局7比2領先都是有過領先狀態，「自己有機會3比0聽牌，不過剛好同日（巴黎時間）這位對手先擊敗過大陸好手王楚欽，被他局數上2比1扭轉過來後，覺得自己在場上變得特別困難。」
高承瑞坦言，在奧運這種大比賽，遇到這種選手感覺到自己有機會，並且贏了就晉級前8強，可能因為這些原因在場上變得不夠冷靜，後面比分被影響後，戰術就顯得亂一點。
接下來高承睿還有男團賽事，他說：「明天是新的一天開始，把單打失利忘掉，全心全力投入團體部分。」
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