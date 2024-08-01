巴黎奧運》杭州亞運就是敗給楊文璐 吳詩儀晉4強：是開始非結束

上屆在東京奧運止步16強，吳詩儀再戰花都，在巴黎奧運拳擊女子60公斤級晉級4強，確定為中華代表團進帳獎牌，8月3日4強賽將碰中國大陸楊文璐，而杭州亞運時吳詩儀就是在4強賽不敵楊文璐，這次雙姝又在花都碰頭，希望能夠復仇成功，柯文明說：「在奧運只能靠她的信心做支撐，一步一腳印往上走，希望她可以做得更好。」
吳詩儀說：「後面還有比賽這不是結束，是我另一個開始而已。」教練柯文明也在平時訓練時努力營造歡樂氛圍，讓她能夠在場上展現最佳表現。
柯文明指出，吳詩儀的個性不像陳念琴那樣活潑、外放，平時透過防護員與她整天交流，加上陳念琴帶領，把氛圍提起來，「訓練時都是說說笑笑的，但比賽時不會，我們都是營造這樣的團隊，所以她們說自己是『吳（無）琴（情）戰隊』。」
吳詩儀在8強取勝後也提到，十分感謝身後的團隊，「能獲得些什麼真的是背後有個很強大的團隊，這一切讓我整個很享受，享受比賽的過程。」此次中華拳擊隊4女2男、6人出擊，外界也對他們報以很大期望，希望能夠在花都打下好成績。
「大家都不想給（我們）壓力，但無形中真的會有一點點。」吳詩儀也對自己有期待，「所以很謝謝大家，希望大家繼續關注體育、關注拳擊。」而為了這次巴黎奧運，教練團也特別找來外籍教練協助訓練，彌補國內教練不足之處。
吳詩儀確定為中華代表團進帳獎牌，柯文明說：「整個中華隊團隊都一直屏氣凝神在等這面獎牌，很開心是詩儀拿到，希望接下來還有更多獎牌出來。」
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