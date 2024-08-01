7月24日烏克蘭外長庫列巴在廣州與王毅會面後，傳出烏外長支持「台灣問題上…堅持一個中國內容」立場。消息一出，引起台灣網民憤怒，外交部也宣稱，烏克蘭新聞稿中並未提出，而是「中國片面的宣布」。庫列巴本人則在接受新聞採訪時，抽著菸說中國支持烏克蘭「主權與領土完整」的立場，但這一點洽是中國在2023年透過烏克蘭處境，將台灣主權領土，向國際社會巧妙表達他的歸屬。

理智中釋放憤怒

台灣情緒擾動有其根本原因。2022年俄烏戰爭爆發以來，便完全支持烏克蘭立場，實實在在地盡台灣所能的去援助烏克蘭，包括了各類軍民物資，甚至配合歐美對俄羅斯經濟制裁，將台商撤出俄羅斯市場，台灣所付出的代價是相當巨大。沒想到2年半的今天，卻仍遭受到烏克蘭無情的傷害。憤怒也屬常情。

台灣的付出是一種戰略成本，重要的是台灣想要什麼收益？台灣最希望的收益，便是讓台灣在國際社會中，能被承認具有合法地位，並依此身分進入各類國際組織。

台灣要能達到這個理想，首要面對的是「一個中國」問題。2016年後，台灣融入美國的戰略框架，美國選擇以「台灣關係法」為基礎的「一中政策」，強化對台灣的戰略與軍售、官方交流與議會政治的聯繫。

美國國務卿布林肯曾經說到，國際社會應將美國的「一中政策」作為典範，納入各國外交事務。美國是想通過聯盟，破除中國對「一個中國」的解釋權，並推送「台灣」進入國際組織，進而取得台灣戰略的主控權。

多年下來，美國對台灣的作為，大部分來自「參眾兩院」的推動，尤其在軍事戰略指導與軍售的質量上。參眾兩院的政治行為，可用「議會政治或議會外交」來表達，他屬於「民(意)間」的公民外交活動範圍。議會政治在國家象徵的角色有侷限，很還難觸及到「主權國家」的表徵，但這並不妨礙美台外交表象的熱度，與美國非重大承諾的兌現。

用美國模式來比較「烏克蘭」。在美國的歐洲戰略上，烏克蘭已經被塑造成戰爭代理人身分，並且被深度控制。烏克蘭所需的戰爭物資，是可以透過美國來統籌。在俄烏戰爭期間，如台灣雇傭兵犧牲、美國武器優先性移轉、經濟制裁俄羅斯等，不是烏克蘭能夠直接取求台灣，「美、烏、台」關係，美國是居中角色，烏克蘭與台灣的交流，多半局限在議會形式，並未超越美國的規則，如此，既不得罪中國，同時也反饋了台灣政治上的需求。

台灣付出的成本，其收益是依賴於通過美方獲取，而非烏克蘭直接給予。台灣對烏的收益，從理智角度來看，只不過是美國戰略框架下的一種附加價值。

庫列巴為何要選擇這個時候造訪中國

俄烏戰爭兩年多的時間裡，庫列巴從未訪問中國，並對其中立立場，還表達過不滿，但如今又為何到訪中國呢？從烏克蘭所面對的戰爭前景，應有三個重要的動態因素：

首先，是受到美歐國內政治不確定性影響。2024年7月10日北約峰會宣言，明確提出，每年400億歐元軍事援助的長期安全援助承諾。但民主國家受政黨因素影響，國家對外政策難以持恆，如歐洲荷蘭、法國、義大利右翼政黨，對於烏克蘭軍事援助的態度是消極的；美國共和黨川普，已經很清晰地說出，「24小時結束俄烏戰爭」，並諷刺澤倫斯基是最佳的推銷員。英國新首相施凱爾（Keir Starmer）上台後即請澤倫斯基訪英，保證對烏克蘭的支持，然其財長卻聲稱保守黨「施政有計畫，經費卻無配置」。西方政治制度是不利對外政策的持久。

第二是烏克蘭在戰場防禦失利的影響。烏東的巴赫穆特與阿瓦迪夫卡城市被俄羅斯攻陷以後，俄軍同時向西、北、南三線發動攻勢，從7月29日俄烏戰場態勢圖來看，俄軍已經逼近行政邊界的大沃諾西爾卡、紅軍村、君士坦丁諾夫卡等重要城鎮；烏軍總指揮官塞爾斯基則進一步表示，俄軍經在年底前，將兵力由目前的52萬人，增加到69萬人，俄軍戰場上不但優勢明顯，動員數量仍在攀升。烏軍去年扎盧日內提出50萬人徵兵需求，為議會否決，今年5月間，烏軍新動員兵力5萬人，其中受刑人約占半數，顯示質量不足；在扎波蘿熱州，胡里艾伯勒地區，烏後勤部隊由「團改旅」擴編，俄軍認為烏軍正為大規模反攻作準備，效果有待觀察。

第三是受到國際社會對俄烏戰爭要求停戰、止戰倡議的影響。2023年俄烏戰爭一周年，中國提出12點和平倡議，並展開第一次和平溝通之旅，停戰、止戰政治解決呼聲逐漸擴散，在歐洲，法國、瑞士相繼召開和平會議，在亞洲，中國與巴西在5月發表了共同聲明，還提出「戰場不溢出、戰爭不升級、戰事不拱火」三原則。

7月27日庫列巴離開中國到香港訪問，同時中國派出和平特使李輝，到巴西、印尼、南非展開第四次和平溝通之旅。在和平行動過程中，美國川普團隊、俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基，相繼表達和談條件，現任基輔市長克利欽科提出「土地換和平」呼籲。澤倫斯基在7月28日接受日本廣播協會訪問，說出11月底以前制定「和平行動計畫」，並將領土主權完整這部分納入討論，做好與中方會面的準備。俄烏戰爭「對話談判政治處理」氣候逐漸形成。

從庫列巴訪問中國時機上觀察，烏克蘭面臨戰爭的三大變數，每一個變數，烏克蘭皆面臨「被動」壓力，如何化被動為主動，爭取烏克蘭最大利益是烏方重心。

如何保持烏克蘭領土主權完整部分，是獲取中國支持的主要重點，烏克蘭會說出在台灣問題上，支持一個中國立場，是一種利益交換，其重要性不是台灣對烏軍援、經援、或制裁俄羅斯可比擬，更何況台灣支援與否，美國仍是影響的關鍵要素。所以台灣除了憤怒之外，如何能從烏克蘭的決策與行動，爭取國家利益所展示的經驗獲取，反而對台灣的收益更大，思考應更為理智！

（作者為台灣國際戰略學會秘書長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道、中天新聞網同步刊登）

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