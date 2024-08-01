時報-CBOT穀物期貨

項目 07/31 07/30 漲跌

9月小麥(美分/英斗) 527.25 524.00 +3.25

9月玉米(美分/英斗) 382.75 388.75 -6.00

9月稻米(美元/英擔) 15.25 15.24 +0.01

8月黃豆(美分/英斗) 1028.50 1027.25 +1.25

8月黃豆油(美分/磅) 43.30 42.75 +0.55

8月黃豆粉(美元/噸) 354.10 352.00 +2.10

(倪淑茹)(商品行情網)

《期貨》指數大區間震盪 外資空單減少
《期貨》季線差一步 聚焦科技巨頭七雄財報
《精糖期貨》CSCE：07/31 10月11號精糖跌0.18美分，每磅為18.94美分
《基本金屬期貨》LME：07/31期銅收9225.00美元/公噸，漲253.00美元
#英斗 #穀物 #期貨 #CBOT #黃豆粉
透過Google新聞追蹤旺得富