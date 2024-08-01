【時報記者王逸芯台北報導】根據IDC(國際數據資訊)最新預測，2024年全球生成式人工智慧(GenAI)智慧型手機出貨量將年對年成長363.6%，達到2.342億部，預計將佔2024年智慧型手機整體市場的19%。

IDC將GenAI智慧型手機定義為採用系統單晶片(SoC)的設備，該系統能夠利用神經處理單元(NPU)，使用int-8資料類型，以每秒30兆次運算(TOPS)或更高的效能，更快、更有效率地運行裝置上的GenAI模型。

儘管面臨換機周期延長和總體經濟不確定性的挑戰，智慧型手機上的GenAI功能仍將推動升級，並為供應商和應用程式開發商帶來重大商機。2024年的大幅成長將延續到2025年，GenAI智慧型手機的出貨量預計將年成長73.1%。在預測期的剩餘時間裡，預計將保持兩位數的溫和成長。到2028年，IDC預測GenAI智慧型手機出貨量將達到9.12億部，2024-2028年複合成長率(CAGR)將達到78.4%。

IDC全球資深研究總監Nabila Popal表示，GenAI在智慧型手機中的快速融入是行動史上前所未有的，市場滲透率預計將在前三年內超過60%。然而，此一演變的最重大影響預計將在2026年出現。屆時中階裝置有望採用這項技術，從而實現GenAI普及化的重大飛躍。雖然現在了解未來幾年將出現的所有使用案例還為時過早，但有一點可以肯定，GenAI將徹底改變我們與智慧型手機的互動方式。

IDC表示，雖然GenAI智慧型手機在前一兩年的銷售可能僅限於旗艦裝置，但未來的發展將更加令人興奮。隨著能夠在裝置上運行GenAI的手機越來越普及，更個人化、更主動的人工智慧助理的可能性也越來越大。在消費者需求、應用開發和整體產業成長的推動下，這種演變有望使未來十年成為智慧型手機市場最令人興奮的時期。

IDC手機研究總監Anthony Scarsella表示，GenAI智慧型手機勢在必行，並有望成為該產業為消費者提供的下一個重要產品。2024年的三位數成長之後將是連續四年的雙位數成長，因為製造商希望在其裝置產品中加入GenAI功能。最初，成本仍將是一個關鍵的阻礙因素，因為許多功能強大的晶片組價格並不便宜，而且主要在超高階市場上提供。然而，隨著時間的推移，IDC相信，隨著裝置製造商和人工智慧應用程式之間的競爭加劇，這些組件將進入中階市場和更實惠的型號。