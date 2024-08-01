巴黎奧運》中華隊首面獎牌來了 吳詩儀逆轉勝闖進準決賽至少保銅

前役因為對手違反藥檢規定被判失格，保送晉級巴黎奧運拳擊女子60公斤級8強的吳詩儀，31日跟厄瓜多女將艾絲皮諾薩爭奪至少保銅的準決賽門票，吳詩儀雖然第一回合落居些許劣勢，卻在第二回合挽回頹勢，最後就以4比1的總比數擊敗對手闖進準決賽，由於奧運拳擊項目並不進行銅牌戰，所以吳詩儀確定至少銅牌在握，甚至可以挑戰升等到金或銀牌，她的準決賽對手將是去年杭州亞運金牌大陸楊文璐。
第一回合吳詩儀發揮腳步靈活優勢，頻頻嘗試進攻對方空隙，也讓對方屢屢揮出空拳，可惜並未獲得大部分裁判青睞，第一回合打完，吳詩儀暫以2比3落後；吳詩儀進攻更加積極，希望可以挽回第一回合落後差距，也明顯數度擊中對方頭部，這一回合吳詩儀成功拿回5比0優勢。
來到第三回合，艾絲皮諾薩知道自己變成落後劣勢，頻頻展開猛烈攻勢，希望可以重新贏回裁判的青睞，反讓吳詩儀抓到機會頻頻反擊揮拳命中，不給對方太多展現進攻得分機會，雖然第三回合仍以2比3落後對手，吳詩儀最終還是以4比1的總比數擊敗艾絲皮諾薩闖進這個量級準決賽，確定至少可以拿到一面銅牌。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：