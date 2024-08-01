巴黎奧運》中華隊首面獎牌來了 吳詩儀逆轉勝闖進準決賽至少保銅

前役因為對手違反藥檢規定被判失格，保送晉級巴黎奧運拳擊女子60公斤級8強的吳詩儀，31日跟厄瓜多女將艾絲皮諾薩爭奪至少保銅的準決賽門票，吳詩儀雖然第一回合落居些許劣勢，卻在第二回合挽回頹勢，最後就以4比1的總比數擊敗對手闖進準決賽，由於奧運拳擊項目並不進行銅牌戰，所以吳詩儀確定至少銅牌在握，甚至可以挑戰升等到金或銀牌，她的準決賽對手將是去年杭州亞運金牌大陸楊文璐。

第一回合吳詩儀發揮腳步靈活優勢，頻頻嘗試進攻對方空隙，也讓對方屢屢揮出空拳，可惜並未獲得大部分裁判青睞，第一回合打完，吳詩儀暫以2比3落後；吳詩儀進攻更加積極，希望可以挽回第一回合落後差距，也明顯數度擊中對方頭部，這一回合吳詩儀成功拿回5比0優勢。

來到第三回合，艾絲皮諾薩知道自己變成落後劣勢，頻頻展開猛烈攻勢，希望可以重新贏回裁判的青睞，反讓吳詩儀抓到機會頻頻反擊揮拳命中，不給對方太多展現進攻得分機會，雖然第三回合仍以2比3落後對手，吳詩儀最終還是以4比1的總比數擊敗艾絲皮諾薩闖進這個量級準決賽，確定至少可以拿到一面銅牌。