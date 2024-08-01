【時報記者張漢綺台北報導】裕山環境工程(7715)送件申請股票櫃檯買賣。
裕山環境工程成立82年11月，主要業務為土壤及地下水污染調查與整治及廢棄物處理，董事長為劉原宏，總經理為張育祺，目前股本為2.9億元，113年第1季稅後盈餘為3804萬元，每股盈餘為1.31元；累計前6月合併營收為8.34億元，年增123.03%。
【時報記者張漢綺台北報導】裕山環境工程(7715)送件申請股票櫃檯買賣。
裕山環境工程成立82年11月，主要業務為土壤及地下水污染調查與整治及廢棄物處理，董事長為劉原宏，總經理為張育祺，目前股本為2.9億元，113年第1季稅後盈餘為3804萬元，每股盈餘為1.31元；累計前6月合併營收為8.34億元，年增123.03%。
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