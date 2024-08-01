【時報記者王逸芯台北報導】數位發展部透過跨部會協作方式推動「手語視訊轉譯服務（Video Relay Service，VRS）」，已在遠傳(4904)協助下完成系統建置及整合，宣告手語視訊轉譯中心正式成立以及平台上線，並移交衛服部正式營運，此服務未來將協助多達14萬的聽語障人士更便利地運用通訊服務，達成數位平權及數位包容之目標。
遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳積極響應國家政策並落實企業社會責任，對於運用資通訊核心技術投入偏鄉發展、遠距醫療等服務以弭平數位落差，向來不遺餘力。很榮幸憑藉遠傳大型資通訊專案建置的技術能量與經驗，並整合子公司數聯資安、宏庭科技、與遠傳新創加速器第二期夥伴Ai3人工智能等專業團隊量能，協助手語視訊轉譯服務平台及APP的系統建置與維運，讓聽語障人士能享受現代通訊科技帶來的便利，共同提升國內數位平權，朝向落實聯合國身心障礙者權利公約(CRPD)邁進。
「手語視訊轉譯服務（VRS）」係透過通訊軟體網站或APP，由手語翻譯員一方面在視訊通訊中以手語與聽語障者溝通、另一面以語音方式與非聽語障者溝通，進行手語、口語之間的轉譯，促成雙向即時溝通。有助於解決聽語障者透過傳統電話進行訂餐、訂房、叫車等各種日常生活需求之困難，營造無障礙溝通之環境，保障聽語障者日常生活的基本通信需求。
遠傳協助建置之手語視訊轉譯服務平台及APP，整合文字轉譯、視訊轉譯、語音撥打等應用，提供視覺化與人性化使用介面，完善用戶數位體驗。服務架構與系統規劃具備高可用性、高擴展性與高安全性，行動APP並以開源之目標規劃開發，透過OpenAPI與平台界接，免費提供第三方進行服務加值。日後各縣市政府社會局若成立手語視訊轉譯中心，也可直接介接此平台無需自建，對資源整合可達最佳效益，加速實現數位平權，打造多元包容社會。
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