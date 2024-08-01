今年上半年，大連港貨櫃輸送量年增10.2％，船舶即到即靠率達94.3％，船舶作業效率年增3.6％，船舶在港時間年降6.2％。大連港貨櫃碼頭上半年預約疏港空櫃累計操作量近25萬標箱，預約兌現率與去年同期相比提升49％。

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