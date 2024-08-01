【時報記者莊丙農台北報導】陽明(2609)董事會通過總經理異動，由陽明策略長暨資深副總經理白崑榮接任，現任總經理杜書勤轉任資深副總經理。

陽明表示，持續透過高階經理人職務輪調，建立完善經營團隊與深耕集團在全球重要據點營運；新任總經理白崑榮自1984年起即服務於陽明海運，現為總公司策略長暨資深副總經理，並歷任集團子公司好好國際物流公司董事長及陽明(地中海)公司總經理等職。

現任總經理杜書勤自2020年11月12日就任後，專注於航線營運績效改善及強化成本競爭力，在任總經理期間，不僅帶領陽明在2021至2022年獲利創歷史新高，更達成連續4年獲利實績。

陽明指出，全球貨櫃航運市場面臨的挑戰不僅止於景氣榮枯循環或地緣政治變化，更面臨法遵成本、氣候變遷、數位與人工智慧時代的考驗，期盼在新任董事長蔡豐明深厚學術歷練及公部門合作經驗，輔以新任總經理白崑榮完整產業實務歷練互補及帶領下，積極應變新興風險挑戰，提升整體營運績效。