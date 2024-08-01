【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心舉辦「櫃買市場業績發表會」將於8月16日起登場，此系列業績發表會各場主題分別為「富櫃50」、「電子科技」、「AI物聯網應用」、「生技醫療」、「電子與資訊」及「科技與醫療」。
櫃買中心表示，櫃買市場業績發表會是上櫃公司與投資人之間最佳互動平台，可充分提供投資人表達意見及與公司雙向交流的機會，公司除提供投資人更即時多元的產業發展動態或營運資訊，藉此說明公司經營方向、目標與願景，進而提升公司資訊揭露透明度。
配合上櫃公司113年第2季財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新之財務及業務資訊，櫃買中心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，本系列業績發表會安排特色產業等多樣化主題，各場主題分別為「富櫃50」、「電子科技」、「AI物聯網應用」、「生技醫療」、「電子與資訊」及「科技與醫療」等。
櫃買中心表示，此系列業績發表會與會公司包含環球晶（6488）、中美晶（5483）、元太（8069）、宜鼎（5289）、群翊（6664）、鈺太（6679）、力致（3483）、南俊國際（6584）、振曜（6143）、長聖（6712）、訊聯（1784）、健喬（4114）、晶焱（6411）、茂綸（6227）、上奇（6123）、勁豐（6577）、聰泰（5474）及訊聯基因（4160）等共18家上櫃公司參與。
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