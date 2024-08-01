《盤前掃瞄-國內消息》美擴大對陸晶片禁令波及台灣；我Q2 GDP幸保五

【時報-台北電】國內消息：

1.美股超級財報周總算有科技巨擘股價正面反應，超微（AMD）上季營收與獲利亮眼，第三季財測逾市場共識而帶動美股周二股價盤後大漲。知名外資分析師陸行之直呼，繼去年輝達（NVIDIA）救「T同學」（即台積電），就看是否輪AMD擔綱救援大將。

2.美股拖累台股31日以小跌作收，新台幣匯率也面臨33元保衛戰。對美元匯價跟著股市開低，早盤一度摜破32.9元，中央銀行進場後守穩在32.9元下方，午後外資回頭，加上出口商月底拋匯，終場美元匯價收在32.836元、小升1分，整個7月新台幣狂貶3.86角或1.18％。

對於新台幣匯率的後市表現，匯銀主管認為，8月起逐步反彈的機會很大，主要有三大關鍵：一是寄望美國9月降息，給亞幣喘息空間，新台幣應會逐步回升；二是日圓漲聲響起，領漲亞幣收復失土；三是外資回頭，31日部分開始匯入，有助新台幣上演反彈行情。

3.美股財報終於捎來正面訊息，超微（AMD）資料中心營收翻倍，帶動其盤後大漲逾7％，助攻台股7月31日再演開低走高，終場小跌24點收22,199點，成交量縮減至5月22日以來最低的3,882億元；月線終止連五紅、下跌3.62％，為2023年1月以來最大跌幅，但今年以來上漲4,268點或23.81％，漲幅為全球主要股市第一。

4.台股第二季財報陸續登場，雖然目前僅有85家公告第二季財報，但挾著訂單暢旺利多，已有高達七家的單季每股稅後純益（EPS）繳出歷史新高的成績單。

5.窄基指數生效，金管會7月31日指出，由於大小台指期已達窄基指數標準，臺灣期貨交易所已接獲美國商品期貨交易委員會（CFTC）通知美系外資不得再交易台股期貨（TX）、小型台指期貨（MTX）及客製化小型台指期貨（MXFFX），金管會評估影響有限，但會持續推動三措施因應。

6.為了在先進科技壓制中國大陸快速崛起，美國近期在晶片領域針對中國大陸的封堵動作可謂一波接一波。31日傳出，美方將在8月推出新規，禁止部分國家向中國大陸晶片製造商出口生產設備，台灣出口或將受到影響。但日本、荷蘭和韓國的晶片製造設備業者則可獲豁免。

7.主計總處31日公布第二季GDP概估，雖然資本形成年增率創近11季新高，但出口擴增力道遠低於預期，以致第二季經濟成長率僅5.09％，不如原預測5.18％，勉強保五。若下半年預測不變，今年經濟成長將下修至3.91％，經濟情勢尚屬穩定向上。

8.中研院經濟研究所31日上修今年實質經濟成長率預測至3.88％，較前次預測增加0.86個百分點，是截至目前國內外經濟研究機構預測台灣經濟成長率最高，主要因素來自上半年全球商品貿易回溫，高效能運算與人工智慧等新興科技應用需求帶動下，我國外銷訂單、出口及工業生產等數據恢復成長動能，經濟成長優於預期。

9.台灣經濟研究院31日發布6月製造業景氣概況，6月製造業景氣信號值增加、景氣燈號續為代表景氣持平的綠燈。就近三個月來看，製造業景氣信號值維持在14分上下微幅波動，燈號亦已連續三個月亮出綠燈，反映出全球經濟緩步復甦，終端需求回溫，整體景氣穩定發展。

10.民眾明顯感受台灣物價上漲，將帶動生活成本上揚，中研院經濟所最新研究調查顯示，有6成4的台灣消費者預期一年後生活成本會上升，比去年10月調查時的5成4高出10個百分點。其中，因4月電價全面調漲，民眾對「交通與能源開銷」預期的上升幅度最大，超過2成的消費者預期油錢、通勤搭車、水電瓦斯等開銷會再增加。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)