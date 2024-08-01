【時報-台北電】基本面：

1.前一交易日新台幣以32.836元兌一美元收市，升值1分，成交值為17.50億美元。

2.集中市場31日融資增為3288.54億元，融券增為209875張。

3.集中市場31日自營商賣超56.94億元，投信買超63.48億元，外資賣超164.58億元。

4.聯發科執行長蔡力行指出，市場需求平穩，三大產品線與上季差異不大，第三季合併營收介於季減3％至季增4％；市場擔憂，5G手機晶片下滑，旺季不旺行情恐再度上演。不過蔡力行強調，全年美元營收將年增14％～16％，毛利率介於46％～48％。

5.AI伺服器助威，台達電（2308）寫史上最強第二季，單季每股稅後純益（EPS）3.83元，並同步拿下單季歷史次高的桂冠，表現僅次於2022年第三季的EPS 4.26元，另上半年EPS 6.05元也衝破去年同期EPS 5.8元的天花板，同登歷年同期新高。

6.量測設備廠商致茂（2360）31日召開法說會並公布第二季財報。董事長黃欽明表示，第二季半導體測試設備營收為18.69億元，首度超過電力電子相關測試設備的17.36億元。整體而言，致茂認為下半年表現優於上半年。而隨著半導體測試設備出貨量增加，未來毛利率也會隨之提升。

7.友達（2409）7月31日舉行法說會，第二季合併營業額743.3億元，季增25％，年增17.4％，本業轉盈，但因認列地震損失，稅後淨損2.3億元，基本每股損失0.03元。展望第三季，董事長彭?浪表示，智慧移動事業營收和第二季相當，垂直場域事業受能源事業波動影響，第三季會下降，而顯示事業營收第三季還是會成長。整體來看第三季營收還是會成長，但是旺季效應不明顯。

8.光寶科（2301）液冷散熱布局初步底定，光寶科總經理邱森彬7月31日在法說會上透露，Sidecar已順利取得輝達（nVIDIA）全球唯三RVL（推薦供應商）資格，另現正在審查中的In-Row CDU，如順利，應可於8月底過關，同步加入下半年出貨的行列，力拚2025年含PSU（電源供應器）、RACK（機櫃）、機構件、液冷、POWER SHELF（機櫃式電源）等五大產品線組成的AI相關業務營收貢獻達1成。

9.晶圓代工大廠聯電（2303）7月31日召開線上法說，第二季稅後純益137.9億元，較上季成長31.88％，毛利率達到35.2％，第二季營運表現優於市場預期；聯電預期第三季晶圓出貨量季增4～6％，稼動率估將回升至近70％，ASP（平均售價）則持穩，但受折舊增加及電費上漲影響，毛利率估將維持35％上下水準，市場法人預期，聯電第三季可望維持營運成長表現。

10.鋼廠上半年財報出爐，東鋼（2006）、豐達科（3004）等都繳出優於去年的成績，不過由於目前鋼市表現偏弱，東鋼保守看待下半年營運，力求維持去年水準。豐達科最近取得惠普的合格供應商認證資格，加上上半年稅後純益已達1.98億元，營運表現可望超越去年。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)