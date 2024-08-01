【時報-台北電】國外消息：

1.聯準會主席鮑爾釋出鴿派消息，最快可能在9月降息，美股主指周三齊收高，科技股領強，輝達及AMD推動那指漲2.64%。以7月份來看，道指上漲4.46%，那指下跌0.75%，標普500指數上漲1.17%。道指漲99.46點，漲幅為0.24%，報40842.79點；那指漲451.98點，漲幅為2.64%，報17599.40點；標普500指數漲85.86點，漲幅為1.58%，報5522.30點。

2.不鴿了 日銀升息 10月還有戲。日本銀行（央行）31日開會後決定升息15基本點，幅度超出市場預期。日銀並提出縮減購買日本公債計畫，預期未來幾年日本通膨率將維持在2％目標附近。因日銀總裁植田和男會後發表更鷹派的言論，加上日銀開始讓大規模貨幣寬鬆措施逐步退場，專家預期，日銀10月還將再度升息。

3.通膨意外升溫 ECB降息添變數。歐元區7月整體通膨率2.6％，相較前月略為加溫且超出預期，所幸被視為最大隱憂的服務業通膨放緩。通膨意外升溫，可能讓歐洲央行（ECB）官員決策傷腦筋，為市場預期的9月降息添變數。

4.美就業降溫 拉高降息機率。素有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國7月民間就業人數僅增加12.2萬人，增幅創六個月來最低，勞工薪資成長幅度也改寫三年新低，為勞動市場降溫再添例證，連帶推升美國聯準會（Fed）短期內降息機率。

5.AI晶片需求旺 三星樂到年底。全球最大記憶晶片製造商三星電子（以下簡稱三星）7月31日公布第二季營業獲利是去年同期的近15倍，因AI帶動記憶體晶片需求強勁從而推高晶片價格。其看好AI下半年繼續帶動晶片需求，8層與12層堆疊HBM3E將在下半年開始陸續出貨。